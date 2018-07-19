В канадской провинции ввели режим ЧС из-за пожаров

19 июля 2018 21:11 (UTC+04:00)

Режим чрезвычайной ситуации введен в некоторых частях провинции Британская Колумбия на западе Канады в связи с лесными пожарами, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC.

По данным телеканала, площадь возгорания составляет до 200 гектаров, местные власти перекрыли ряд автомагистралей и отдали распоряжение об эвакуации десятков домов и кемпингов.

Пожар начался во вторник в результате грозы, которая произошла в сухую и жаркую погоду. По всей провинции зафиксировано более 40 очагов возгорания, девять из которых превратились в крупные пожары.

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