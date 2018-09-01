В Таиланде в результате наводнения пострадали более 162 тыс. человек

Более 162 тысячи человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщила в субботу газета The Nation, стихия с 17 августа затронула 18 провинций, преимущественно на северо-востоке королевства, передает ТАСС.

По информации издания, за две недели 162,711 тыс. человек из 2318 деревень в 93 районах пострадали от наводнений. Четверо людей утонули.

На сегодняшний день в 10 провинциях ситуация нормализовалась. Провинции Накхонпханом, Бунгкан, Сакон Накхон, Пхетчабури, Накхоннайок, Чаяпхум, Каласин и Убон Ратчатхани частично затоплены. Более 78 тыс. жителей этих провинций все еще страдают от последствий удара стихии.

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