На военной базе США в Японии произошел взрыв

25 марта 2019 06:18 (UTC+04:00)

Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию.

Неизвестные сумели проникнуть внутрь объекта, разрушив часть его ограды. После этого они взорвали газовый баллон, подложенный к зданию, которое на базе использовали представители министерства обороны Японии. Никто не пострадал.

На базе Кэмп-Дзукэран находится штаб группировки морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сконцентрировано около 70% площади всех американских объектов в Японии. Местные власти и представители общественности последовательно выступают за сокращение там военного присутствия США.

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