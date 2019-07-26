Патрульные корабли Китая вошли в территориальные воды Японии

26 июля 2019 14:12 (UTC+04:00)

Китайские патрульные корабли в пятницу вошли в территориальные воды Японии близ японской префектуры Аомори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент, в ходе которого в японские территориальные воды вошли два китайских сторожевика, произошел минувшей ночью. По данным береговой охраны Японии, два патрульных корабля КНР находились в территориальных водах около 45 минут. Сообщается, что после настойчивых требований японских сторожевиков через громкоговорители покинуть эту зону китайские корабли вышли из территориальных вод Японии.

Однако через час они вновь вернулись в территориальные воды Японии близ Аомори и пробыли там в районе 45-50 минут.

Схожий инцидент произошел в июле 2017 года. Тогда японские власти не стали заявлять протест китайской стороне, а ограничились тем, что выразили Китаю обеспокоенность в связи со случившимся. Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность хождения судна через территориальное море другой страны в рамках так называемого мирного прохода с целью, к примеру, пересечения территориальных вод без остановки.

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