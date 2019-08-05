Президент Хорватии заявила о желании переизбраться на новый срок

Действующий президент Республики Хорватии (РХ) Колинда Грабар-Китарович подтвердила выдвижение своей кандидатуры на предстоящих в декабре выборах главы страны и выразила уверенность в своей победе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации телеканала, Грабар-Китарович косвенно подтвердила свое выдвижение на президентские выборы на одном из торжественных мероприятий по случаю празднования в РХ Дня победы и благодарности отчизне и Дня национальных защитников. "Я здесь сегодня в качестве президента, и следующие пять лет я буду видеть вас здесь в качестве президента", - отметила она в беседе с журналистами после церемонии в крепости Книн.

Намерения Грабар-Китарович прокомментировал премьер-министр страны Андрей Пленкович. "Я согласен с ее амбициями, - подчеркнул он. - Разумеется, она собирается пойти на еще одну победу на президентских выборах".

Президент РХ избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

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