В США олень устроил погром в салоне красоты

На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк олень ворвался в салон красоты. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Животное влетело в помещение, разбив окно и перепрыгнув через посетительницу, сидевшую на диване у входа. Женщине досталось по голове копытами. Некоторое время олень метался по салону красоты в поисках выхода и вскоре выбежал через дверь.

Пострадавшая клиентка получила легкие травмы головы и ног и обратилась за помощью к медикам.

Когда полиция прибыла на место происшествия, животное уже сбежало.

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