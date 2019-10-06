В США олень устроил погром в салоне красоты

6 октября 2019 22:33 (UTC+04:00)

На острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк олень ворвался в салон красоты. Видео инцидента опубликовал телеканал ABC7 Eyewitness News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Животное влетело в помещение, разбив окно и перепрыгнув через посетительницу, сидевшую на диване у входа. Женщине досталось по голове копытами. Некоторое время олень метался по салону красоты в поисках выхода и вскоре выбежал через дверь.

Пострадавшая клиентка получила легкие травмы головы и ног и обратилась за помощью к медикам.
Когда полиция прибыла на место происшествия, животное уже сбежало.

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