В Буркина-Фасо 16 человек погибли при атаке боевиков на мечеть

Жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо стали 16 человек, двое пострадали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что атака произошла в мечети в пятницу вечером.

"Вооруженные люди атаковали большую мечеть в Салмосси между 19.00 и 20.00 в результате чего погибли 16 человек. Тринадцать человек погибли в ходе атаки, еще трое - спустя несколько часов от полученных ранений, двое раненых находятся в критическом состоянии", - приводит агентство слова источника.

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