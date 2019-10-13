По меньшей мере 10 полицейских погибли при взрыве в Кении

Не менее 10 сотрудников кенийской полиции погибли в результате взрыва на границе Кении и Сомали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющимся сведениям, самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда рядом проезжал автомобиль полиции. Отмечается, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако в полиции Кении считают, что за ним стоит радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин.

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