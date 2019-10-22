Еврокомиссия создала рабочую группу для построения новых отношений с Великобританией

22 октября 2019 22:39 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) учредила рабочую группу по отношениям с Соединенным Королевством (UKTF), которая начнет свою работу 16 ноября, независимо от судьбы соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, сообщает Trend cо ссылкой на ТАСС

"Коллегия Еврокомиссии приняла сегодня решение о создании Рабочей группы по отношениям с Соединенным Королевством в составе генерального секретариата ЕК. Главой целевой группы назначен Мишель Барнье, - говорится в заявлении ЕК. - Сегодняшнее решение вступает в силу 16 ноября 2019 года - независимо от развития событий в Великобритании. Оно было согласовано в тесной координации между президентом ЕК Жан-Клодом Юнкером и избранным президентом Урсулой фон дер Ляйен".

Как поясняет ЕК, рабочая группа "будет координировать всю работу Еврокомиссии по всем стратегическим, оперативным, правовым и финансовым вопросам, связанным с Brexit". "Она будет отвечать за завершение переговоров по выходу, а также за работу ЕК по подготовке к Brexit без сделки и будущие переговоры о взаимоотношениях с Великобританией", - отмечается в документе.

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