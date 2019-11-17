В Ливане в ДТП пострадали 18 человек

17 ноября 2019 20:21 (UTC+04:00)

Две машины столкнулись рано утром в субботу на автотрассе в районе Джубейль (Библос) в Ливане, пострадали 18 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил портал Lebanon 24.

Сообщается, что в одной из машин находились беженцы из Сирии. В числе пострадавших есть несколько детей. Из-за сильного столкновения один из автомобилей был сильно поврежден, спасателям пришлось вскрывать его, чтобы извлечь пострадавших.

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