В Мексике четыре человека стали жертвами взрыва

7 декабря 2019 04:44 (UTC+04:00)

Взрыв в окрестностях города Пуэбла в одноименном мексиканском штате унес жизни по меньшей мере четырёх человек, десять человек ранены, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Раненых доставили в больницы Пуэблы. Сообщалось о четырёх погибших, однако цифра может увеличиться", - говорится в публикации.

Издание пишет, что взорваться мог порох или пиротехника, другие подробности отсутствуют. Официальных версий инцидента и комментариев властей на момент публикации не поступало.
Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов.

Неделю назад в соседнем Тультепеке молодой человек и малолетний ребёнок погибли при взрыве на нелегальном складе пиротехники, пострадали соседние дома.

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