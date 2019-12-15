Ученые научились по ДНК определять шансы выжить для разных видов

Австралийские ученые подсчитали продолжительность жизни вымерших животных и древних людей по сохранившимся от них образцам ДНК, передает Trend со ссылкой на BBC News.

Наши вымершие родственники - неандертальцы и денисовские люди - доживали до 38 лет. Это примерно вдвое меньше продолжительности жизни современного человека.

А, например, продолжительность жизни шерстистых мамонтов достигала 60 лет.

Также исследователи проанализировали ДНК сохранившихся видов животных, о которых пока известно мало, таких как китов.

По их словам, гренландский кит, вероятно, является долгожителем-рекордсменом среди млекопитающих. Его продолжительность жизни достигает 250 лет.

До нынешнего момента этот показатель для многих видов животных, особенно давно вымерших, оставался для ученых загадкой.

"Знание продолжительности жизни вымерших животных может дать представление об условиях их существования", - сказал Бенджамин Мэйн из австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований.

"Если представители какого-то вида умирают раньше максимально возможного для них возраста, это может указывать на влияние окружающей среды, которое способствует вымиранию вида", - добавил эксперт.

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