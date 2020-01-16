Талибан предложил США установить временное перемирие

16 января 2020 17:46 (UTC+04:00)

Представители радикального движения "Талибан" передали спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Документ был передан спецпредставителю США в среду в Катаре.

По данным агентства, прекращение огня рассматривается как шаг на пути к достижению мирного соглашения в Афганистане, однако неясно, будет ли достаточно предложения Талибана для возобновления мирных переговоров с США.

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