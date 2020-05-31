Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса

Другие страны 31 мая 2020 07:55 (UTC+04:00)
Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса

Директор Центра по контролю и профилактике болезней Китая Гао Фу подтвердил новую версию о происхождении коронавируса, согласно которой он появился не на рынке китайского города Ухань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", пишет Daily Mail.

«Сперва мы предполагали, что на рынке морепродуктов мог появиться вирус», — сказал он. Гао пояснил, что в анализах животных, взятых на рынке, не было следов вируса. Однако они были в нескольких других пробах, в том числе в пробах сточных вод. Таким образом он предположил, что вирус «существовал задолго до появления» на уханьском рынке.

Кроме того, Гао пояснил, что коронавирус нового типа стал седьмым среди прочих коронавирусов, который может заражать людей. «Однако поведение этого вируса не похоже на все остальные», — сказал он.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

По данным на 31 мая, в мире более 6 миллионов зараженных коронавирусом, из них свыше 369 тысяч скончались, более 2,5 миллиона излечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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