Cерия взрывов произошла в Кабуле

Один человек погиб, еще четверо ранены в результате трех произошедших утром в субботу взрывов в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, в результате первого взрыва погиб один полицейский, два человека получили ранения. Вторым взрывом была подорвана полицейская машина, пострадали двое полицейских. В результате третьего взрыва никто не пострадал.