В Японии уничтожат еще 134 тыс. кур из-за птичьего гриппа

По меньшей мере 134 тыс. кур будет уничтожено в западной японской префектуре Хиросима в связи с обнаружением там вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг заболевания зафиксирован на одной из птицеферм в городе Михара. Там на минувших выходных умерли 11 куриц, а прибывшие на место специалисты подтвердили, что это произошло из-за птичьего гриппа. В связи с этим местные власти распорядились принять ряд мер для ликвидации кур и обеспечения санитарного контроля в регионе.

Это первый случай птичьего гриппа в Хиросиме с 2004 года.

Ранее очаги инфекции были выявлены на территории пяти японских префектур Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока, Хёго. В связи с этим в этих регионах в совокупности были забиты более 2 млн кур.