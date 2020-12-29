В Чили обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Чилийские медики выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщила во вторник замминистра здравоохранения республики Паула Даса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Анализ соответствует штамму, обнаруженному в Великобритании. Были приняты все меры предосторожности, и человек уже был госпитализирован", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.

По словам Дасы, речь идет о чилийке, которая вернулась в страну после посещения Лондона. В аэропорту Сантьяго ей сделали тест на коронавирус, который дал положительный результат. В настоящее время Минздрав пытается связаться с пассажирами рейсов, на которых была заболевшая.

Даса также объявила, что с 31 декабря все въезжающие в Чили, в том числе иностранные туристы, должны будут соблюдать 10-дневный карантин. Страна открыла границу 23 ноября.