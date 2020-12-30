США расширили список санкций по Венесуэле

Власти США в среду ввели санкции в отношении двух должностных лиц Венесуэлы, причастных к процессу над шестью бывшими руководителями компании Citgo, - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Рестрикции вводятся в отношении судьи, председательствовавшей на процессе, а также прокурора, занимавшегося этим делом. "Эти два чиновника сыграли решающую роль в судах кенгуру (английская идиома, означающая пародию на правосудие, - прим. ТАСС) над каждым из руководителей Citgo. Эти разбирательства были омрачены отсутствием гарантий справедливого процесса, а также были основаны на политически мотивированных обвинениях", - утверждает шеф американской дипломатии. "Эти шесть человек и их семьи достаточно страдали. Пришло время для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро освободить [их] <...> и позволить им воссоединиться с семьями", - добавил Помпео.

Приговор экс-руководителям Citgo был вынесен в конце ноября. Согласно решению суда, бывший президент компании Хосе Перейра будет лишен свободы на 13 лет и семь месяцев. Пятеро бывших вице-президентов Citgo осуждены на восемь лет и 10 месяцев.

Группа руководителей Citgo была задержана в Венесуэле по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года. По словам генерального прокурора страны Тарека Вильяма Сааба, задержанные обратились за получением кредита в размере $4 млрд без разрешения исполнительной власти. Под стражу были взяты бывший президент Citgo Хосе Перейра и пятеро вице-президентов: Томеу Вадель, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Луис Самбрано. В декабре 2019 года они были отпущены под домашний арест, но спустя два месяца опять взяты под стражу. В конце июля Густаво Карденас и Хорхе Толедо вновь были отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.