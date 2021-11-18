На западе Канады объявили чрезвычайное положение из-за вызванных ливнями наводнений

Режим чрезвычайного положения объявлен в провинции Британская Колумбия в связи с масштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Об этом в среду объявил глава региона Джон Хорган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии в связи с природным катаклизмом. Сильный ветер, проливные дожди и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции, - сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы. - В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации".

По его словам, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В частности, в регион будут направлены военные. По данным телеканала CTV, приказ об эвакуации получили почти 18 тыс. человек.