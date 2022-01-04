На юге Китая в результате схода оползня погибли пять человек
Как минимум пять человек погибли и трое пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести в результате схода оползня в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ЧП произошло в ходе проведения строительных работ в городе Хуацзе, расположенном примерно в 150 км к северо-западу от административного центра региона города Гуйяна. Для проведения спасательных работ власти мобилизовали порядка 720 человек.
Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Полиция уточняет детали происшествия, ведется следствие.
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