"Боинг" доставил в Индию 12-й самолет P-8I

БАКУ /Trend/ - Компания Boeing сообщила в четверг, что компания поставила в Индию 12-й морской патрульный самолет P-8I, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Поставка была осуществлена ​​19 февраля. В компании отметили, это последний из четырех дополнительных самолетов, поставленных в рамках опционного контракта, подписанного в 2016 году.

Индия была первым международным заказчиком P-8. Согласно информации, P-8I налетал более 35 000 часов с момента его ввода в эксплуатацию в 2013 году.