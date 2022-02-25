"Боинг" доставил в Индию 12-й самолет P-8I
БАКУ /Trend/ - Компания Boeing сообщила в четверг, что компания поставила в Индию 12-й морской патрульный самолет P-8I, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.
Поставка была осуществлена 19 февраля. В компании отметили, это последний из четырех дополнительных самолетов, поставленных в рамках опционного контракта, подписанного в 2016 году.
Индия была первым международным заказчиком P-8. Согласно информации, P-8I налетал более 35 000 часов с момента его ввода в эксплуатацию в 2013 году.
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