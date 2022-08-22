В Могадишо 106 человек освободили из захваченного террористами отеля

Силы безопасности Сомали освободили из захваченного боевиками отеля Hayat в столице страны Могадишо 106 человек, включая женщин и детей, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Число погибших в результате нападения, по последним данным, достигло 21.

Боевики близкой к "Аль-Каиде" группировки "Аш-Шабаб" ворвались в отель после подрыва у входа в здание двух начиненных взрывчаткой автомашин.

По сообщениям местных журналистов, в операции по освобождению отеля были задействованы ударные беспилотники.

Отмечается, что во время захвата в этом отеле находились известные в стране политики и члены парламента.