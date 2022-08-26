ВМС Саудовской Аравии приняли боевой корабль испанского производства

Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии приняли корвет "Аль-Джубейль", построенный испанской компанией Navantia. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, церемония состоялась на военно-морской базе имени короля Фейсала в городе Джидда. На мероприятии присутствовал начальник генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерал Файяд бен Хамед ар-Рувейли. Отмечается, что прибывший корвет является первым из пяти запланированных судов в рамках проекта "Сарават". Командующий королевскими ВМС генерал-лейтенант Фахд бен Абдалла аль-Гуфейли назвал прибытие корабля "историческим событием". По его словам, строительство корвета проходило на верфи в испанском городе Сан-Фернандо и заняло почти четыре года.

12 апреля 2018 года Минобороны Испании сообщало, что Мадрид и Эр-Рияд подписали соглашение о намерениях правительств двух государств реализовать продажу пяти корветов, которые может построить испанская компания Navantia. По информации агентства, второй корабль "Эд-Диръия" был спущен на воду в Сан-Фернандо 26 июля этого года.