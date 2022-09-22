Главы МИД G7 встретятся 16-18 апреля 2023 года в Японии

Встреча главы внешнеполитических ведомств стран G7 в рамках японского председательства в этом неформальном объединении в следующем году пройдет 16-18 апреля. Об этом на встрече со своими коллегами по "семерке" заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча запланирована в городе Каруидзава в горах префектуры Нагано примерно в часе езды от Токио на скоростном поезде. Как ожидается, главными пунктами повестки станут ситуация вокруг Украины и укрепление позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председательство в G7 в 2023 году переходит к Японии.