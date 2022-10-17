В Бразилии в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в воскресенье в результате аварии четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс). Об этом сообщил портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили порталу в спасательных службах, причиной ДТП, по всей вероятности, стало нарушение правил дорожного движения при обгоне. Шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Движение по федеральной трассе, где произошло ДТП, приостановлено. Спасатели продолжают работу на месте трагедии.