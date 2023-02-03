Глава МИД Японии получил приглашение посетить Китай

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора со своим китайским коллегой Цинь Ганом получил приглашение посетить Китай, сроки визита согласовываются. Об этом глава японского внешнеполитического ведомства заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе состоявшегося вчера разговора с министром иностранных дел Цинь Ганом я получил от него приглашение посетить Китай. Конкретные сроки этой поездки будут согласованы", - сказал он.

Это первый разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран после того, как Цинь Ган занял свой пост. В ходе него стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины, а также ракетно-ядерную проблему КНДР.