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Китай выступил против политизации мировой экономики

Другие страны Материалы 24 февраля 2023 07:05 (UTC +04:00)
Китай выступил против политизации мировой экономики

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Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Пекин выступает против политизации мировой экономики. Помимо этого ведомство призвало не использовать ее в качестве оружия против других государств.

Как передает Trend со ссылкой "Ленту.Ru", документ опубликован на сайте ведомства.

"Необходимо обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, все стороны должны надлежащим образом защищать существующую мировую экономическую систему", — сказано в документе внешнеполитического ведомства КНР по ситуации в Украине.

МИД Китая также выступило с призывом не допускать политизации мировой мировой экономики, а также не использовать ее как инструмент борьбы с другими странами.

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