Micron Technology вложит $3,7 млрд в производство чипов в Хиросиме

Micron Technology вложит до 500 млрд иен (около $3,7 млрд по текущему курсу) в ближайшие несколько лет в производство современных чипов и оперативной памяти в Хиросиме. Об этом в четверг объявила американская корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что средства в первую очередь пойдут на разработку технологий производства новейших чипов типа "1-гамма". Micron является создателем чипов типа "1-бета", используемых для производства современных модулей оперативной памяти.

"Мы гордимся тем, что станем первой использующей технологии сверхжесткого ультрафиолета (EUV) компанией в Японии, которая разработает и будет производить чипы "1-гамма" в Хиросиме. Наши планы отражают последовательную приверженность Японии, крепким отношениям с японским правительством и невероятному таланту нашей хиросимской команды", - говорится в сообщении компании.