Спецслужбы ряда стран помогают в поставках оружия террористам - постоянный представитель России в ООН

2 августа 2017 20:12 (UTC+04:00)

Россия обладает информацией из заслуживающих доверия источников, что структуры и даже спецслужбы некоторых стран помогают в поставках оружия террористам, РФ готова этими данными поделиться, заявил в рамках заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель России в организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что частные компании в условиях столкновений способны делать лишь то, что им позволяет делать государство. Российская сторона располагает достаточной информацией из заслуживающих доверия источников относительно того, кто потворствует недобросовестным дельцам, а зачастую и участвует в недобросовестных поставках оружия террористам. И этим занимаются некоторые заинтересованные структуры ряда стран, включая спецслужбы. Если понадобится, мы будем готовы этими конкретными данными поделиться", — заявил он.

Azernews Newspaper
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