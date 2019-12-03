Песков: Отношения с Россией никогда не мешали Турции сотрудничать с другими партнерами

3 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

Отношения с Россией никогда не мешали ни Турции, ни другим государствам сотрудничать с третьими странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многоплановые и дружественные отношения с Россией никогда не были и не могли быть препятствием для других стран в осуществлении ими партнерства в других направлениях, - подчеркнул Песков. - Об этом никогда не было и не могло идти речи".

Представитель Кремля добавил, что каждая страна суверенна в этом вопросе и заботится в первую очередь о собственных интересах. "То же самое делает Россия и ищет сотрудничество там, где оно действительно возможно и взаимовыгодно", - отметил Песков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Политолог: Азербайджан — единственная на Южном Кавказе страна, проводящая независимую политику (ВИДЕО)
Политика 15:27
Турция реализует проекты с Узбекистаном в сфере здравоохранения
Бизнес 15:26
Дональд Трамп: США хотят заключить договор о контроле над вооружениями
США 15:04
Узбекистан может стать одной из самых крупных экономик в СНГ
Бизнес 14:59
Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году
Турция 14:35
Мамедъяров: Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху в Братиславе
Политика 13:53
Лента новостей
Азербайджанское предприятие огласило объемы экспорта фруктовых соков
Бизнес 15:29
«Казахский газоперерабатывающий завод» закупит запчасти для хроматографа
Тендеры 15:29
Политолог: Азербайджан — единственная на Южном Кавказе страна, проводящая независимую политику (ВИДЕО)
Политика 15:27
Турция реализует проекты с Узбекистаном в сфере здравоохранения
Бизнес 15:26
Казахстано-Китайское СП направило 10 тыс тонн битума в Узбекистан
Энергетика 15:21
Азербайджанская компания планирует экспорт пластиковых контейнеров
Бизнес 15:15
TANAP удостоен наград “World Leader” и “Green World Ambassador”
Энергетика 15:12
Fitch присвоил финальный рейтинг «BB-» еврооблигациям "Узпромстройбанка" Узбекистана
Финансы 15:11
В Азербайджане подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру
Общество 15:06