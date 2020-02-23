Восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань

Восемь россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань, среди них есть один ребенок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок. На сегодняшний день те возможности, которые есть у этой инфекционной больницы в Казани - одни из самых лучших, они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс", - сказала она.

Руководитель пресс-службы добавила, что врачи, медсестры и санитарки проведут все 14 дней карантина в специальных боксах.