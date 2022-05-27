РФ и Китай в СБ ООН наложили вето на резолюцию США с санкциями против КНДР

Россия и Китай использовали право вето при голосовании в четверг в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом, документ не принят, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Остальные члены Совбеза ООН - Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ - проголосовали за резолюцию.

Теперь Генеральная Ассамблея ООН соберется для обсуждения ситуации вокруг КНДР в 10-дневный срок после нынешнего заседания Совбеза. Генассамблея 26 апреля одобрила резолюцию, согласно которой заседания данной структуры будут проводиться каждый раз в случае применения права вето в СБ ООН любым государством, являющимся постоянным членом.