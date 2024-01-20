В России запустят беспилотный поезд

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "РЖД" запустит полностью беспилотный поезд в 2026 году, а частично беспилотный поезд запустят на Московском центральном кольце летом 2024 года.

Как передает Trend, об этом глава холдинга Олег Белозёров заявил на пленарной дискуссии, посвященной теме "Транспортная система будущего на благо пассажира", проходящей в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Этим летом мы запустим беспилотный контрольный поезд на уровне 3 "А" на Центральном кольце в Москве. На следующем этапе мы планируем запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году", - отметил он.