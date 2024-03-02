Путин и Токаев обсудили совместные проекты стран в транспортной и энергетической областях

АСТАНА /Trend/ - Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили совместные проекты стран в транспортной и энергетической областях.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля, обсуждения состоялись в рамках телефонного разговора 2 марта.

"В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля 2024 года в Казани, лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания Президента России Федеральному Собранию.

Стороны также подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства России и Казахстана.