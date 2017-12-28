Наследный принц Саудовской Аравии посетит Турцию

28 декабря 2017 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд посетит Турцию. Об этом сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, пишут в четверг турецкие СМИ.

По его словам, визит ожидается в ближайшее время.

«Идет работа по уточнению даты визита Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда в Турцию», - сказал Йылдырым.

Отметим, что накануне премьер Бинали Йылдырым посетил Саудовскую Аравию, где провел встречи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили региональные вопросы, а также развитие двусторонних отношений.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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