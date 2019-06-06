ВС Турции нейтрализовали 40 террористов на севере Ирака

6 июня 2019 06:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции ликвидировали еще шесть боевиков террористической Рабочей партии Курдистана, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, общее число нейтрализованных боевиков в рамках операции достигло 40.

Операции проводятся в районах Хакурк, Зап и Авашин.

Напомним, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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