Заседание Тюркского совета пройдет в Баку - Эрдоган

6 августа 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Десятое заседание Тюркского совета пройдет в Баку, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время выступления на 11-й конференции послов страны. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, заседание Тюркского совета состоится в октябре 2019 года.

Он отметил, что Турция все больше укрепляет отношения с тюркоязычными странами.

«Развитие отношений с тюркоязычными странами является одним из приоритетов внешней политики Анкары», - сказал Эрдоган.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами (Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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