В Турции в ходе операции задержан опасный террорист

21 декабря 2019 03:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле была проведена спецоперация, направления против террористической организации «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в результате операции были задержаны члены террористической организации Оя Аслан и Юксель Доган.

Отмечается, что Оя Аслан включена МВД Турции в "зеленую категорию" в списке разыскиваемых террористов. Она занимала один руководящих должностей в террористической организации.

Напомним, что «Революционная народная освободительная партия» (DHKP-C) марксистская террористическая организация, действующая на территории Турции с 1978 года.

Отметим, что DHKP-C несет ответственность за теракты, совершенные в мае 2013 года в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате чего погибли 53 и пострадали 155 человек.
Некоторые члены DHKP-C также принимали активное участие в боевых действиях в Сирии, присоединившись к боевикам террористической организации PYD и YPG.

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