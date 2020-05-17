В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 110 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 44 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 140.
Об этом, как передает в воскресенье Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 149 435, за прошедшие 24 часа 1 368 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 109 962.
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