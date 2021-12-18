Турция и страны Африки будут и впредь укреплять солидарность - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с представителями молодежи из различных стран Африки, в том числе получающими образование в Турции. Мероприятие прошло на полях 3-го Саммита партнерства Турция-Африка, который проходит в эти дни в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства поделился соответствующей публикацией, включающий видео со встречи, в своем официальном Twitter-аккаунте.

“Провел встречу с африканской молодежью по случаю 3-го Саммита партнерства Турция-Африка в Президентской библиотеке. Я очень рад искренности каждого из этих молодых людей, которые станут почетными представителями Турции, когда вернутся в свою страну”, - написал президент Эрдоган.

Турецкий лидер выразил уверенность, что Турция и страны Африки будут и впредь укреплять солидарность. По его словам, это сделает их совместную борьбу за справедливость в мире еще более успешной.

Беседуя с участниками встречи президент Эрдоган отметил, что африканский континент богат на самые разные виды природных ресурсов, однако они эксплуатируются главным образом европейскими странами. “Африка богата, но за всеми этими богатствами, как вы видите, приезжают из европейских стран и забирают оттуда весь фосфор, золото, все драгоценности и увозят их в свои страны”, - сказал, в частности, он.

“К сожалению, долгие годы богатые африканцы были обречены на нищету. Это значит, что этих людей грабили, обчистили словно луковицу, благодаря чему обеспечили свое господство в мире”, - продолжил глава государства.

Обращаясь к представителям африканской молодежи президент Эрдоган отметил, что на их плечи ложится задача изменить сложившуюся ситуацию.

Глава государства призвал молодое поколение африканских стран внести посильный вклад в реализацию озвученного Турцией принципа “Мир больше пяти”.