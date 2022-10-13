Турция работает над установлением мира между Азербайджаном и Арменией - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Турция работает над установлением справедливого мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

Он также отметил, что под руководством Президента Турции с первого дня предпринимаются усилия по устранению гуманитарного кризиса из-за ситуации в Украине.

"Результатом этих искренних усилий стало открытие коридора под эгидой Турции для поставок зерна, ставших глобальной проблемой, и осуществление обмена пленными между Россией и Украиной", - сказал Алтун.