Координация Турции и Катара имеет решающее значение в решении многих мировых проблем - Фахреттин Алтун

Руководитель Управления по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун сказал: «Сейчас мир переживает критический период во многих областях. Наша координация с дружественным и братским Катаром имеет решающее значение для разрешения региональных и международных конфликтов».

Алтун, перед визитом эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Ас-Сани в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, ответил на вопросы официального информационного агентства Государства Катар (QNA), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На вопрос корреспондента «Катар и Турцию связывают братские отношения и прочное стратегическое партнерство. Как вы оцениваете визит эмира страны шейха Тамима бин Хамада Ас-Сани в Турцию в свете ситуации в регионе и мире?», Алтун ответил следующими словами:

«Между Турцией и Катаром идет длительный и продуктивный процесс сотрудничества. Визит эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Ас-Сани в Турцию является продолжением стремления политического руководства двух стран к укреплению двусторонних отношений. Этот визит также направлен на согласование позиций по региональным и международным вопросам, которые волнуют две страны. Отношения между нашими странами за последние несколько лет достигли значительного развития в различных областях, особенно в политической, военной и экономической, что привело к созданию Совместного высшего стратегического комитета в 2014 году».

Алтун добавил, что комитет стремится добиться образцового успеха во всех областях, особенно в области региональной безопасности и обороны. Сотрудничество между двумя странами также укрепляется в области здравоохранения, торговли, инвестиций, энергетики, гражданской авиации, туризма, культуры и образования.

«На 8-м заседании Высшего комитета будет подписано соглашение между Управлением по коммуникациям президента Турции и Управлением правительственной связи Катара, что послужит улучшению сотрудничества между двумя странами в этой важной и стратегической сфере. С этим соглашением мы стремимся активизировать взаимные визиты представителей СМИ и коммуникаций, а также сотрудничать в области взаимного медиаобразования и деятельности», - сказал Алтун.

Он подчеркнул общность внешнеполитических позиций Турции и Катара по установлению прочного мира в Афганистане, Украине, на Кавказе. Наши страны выступают единым фронтом по решению региональных и глобальных проблем.

Фахреттин Алтун отметил, что инвестиции Катара в турецкую экономику достигли цифры 33,2 миллиарда долларов. В Катаре функционируют более 767 турецких компаний. Товарооборот между странами вырос до 1,8 миллиарда долларов. В Турции активно работают более 200 катарских компаний.

«Более 2000 турецких полицейских находятся в Катаре. Они будет нести службу по обеспечении безопасности во время Чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года. Это первый чемпионат мира, который пройдет на Ближнем Востоке. Это отличный шанс для миллионов людей лучше узнать страну и регион».