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Фахреттин Алтун призвал СМИ ссылаться на официальные данные в связи со взрывом

Турция Материалы 13 ноября 2022 19:10 (UTC +04:00)
Фахреттин Алтун призвал СМИ ссылаться на официальные данные в связи со взрывом

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БАКУ /Trend/ - Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал СМИ ссылаться на официальные данные в связи со взрывом в центре Стамбула, передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Все учреждения и организации нашего государства проводят тщательное и эффективное расследование инцидента в Стамбуле. Мы призываем СМИ быть ответственными, не распространять дезинформационный контент и брать за основу заявления соответствующих государственных органов", - сказал Алтун.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 4 человека, еще 38 человек получили ранения.

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