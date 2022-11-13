БАКУ /Trend/ - Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал СМИ ссылаться на официальные данные в связи со взрывом в центре Стамбула, передает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Все учреждения и организации нашего государства проводят тщательное и эффективное расследование инцидента в Стамбуле. Мы призываем СМИ быть ответственными, не распространять дезинформационный контент и брать за основу заявления соответствующих государственных органов", - сказал Алтун.

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 4 человека, еще 38 человек получили ранения.