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Посол Турции посетил азербайджанскую дипмиссию в Москве

Турция Материалы 28 января 2023 23:47 (UTC +04:00)
Посол Турции посетил азербайджанскую дипмиссию в Москве

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Посол Турции в Москве Мехмет Самсар посетил азербайджанскую дипмиссию, чтобы выразить соболезнования в связи с кровавым инцидентом в Тегеране, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ходе встречи с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы, Самсар выразил соболезнования родным и близким сотрудника дипмиссии, погибшего в результате вооруженного нападения в Тегеране, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турецкий посол осудил нападение в Тегеране и призвал наказать причастных к инциденту.

Бюльбюль-оглы в свою очередь поблагодарил Турцию и турецкий народ за поддержку.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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