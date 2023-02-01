Доходы Турции от сферы туризма в 2022 году выросли на 53,4 процента по сравнению с 2021 годом - до 46 млрд 284 млн 907 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции за четвертый квартал и весь 2022 год, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Расходы туристов на личные нужды в 2022 году составили 34 млрд 477 млн 12 тыс. долларов, а на турпакеты - 11 млрд 807 млн 895 тыс. долларов.

Число туристов, выехавших из Турции в прошлом году, выросло на 75 процентов по сравнению с 2021 годом – до 51 млн 369 тыс. 26 человек. Из них 13,7 процентов или 7 млн 27 тыс. 504 человека - турецкие граждане, проживающие за рубежом.

Расходы на турпакеты (оставшаяся доля в стране) в 2022 году выросли на 125,2 процента, на спорт, образование и культуру - на 90,5 процента и на международные перевозки - на 68,9 процента.

За указанный период 67,1 процент иностранных гостей посетили Турцию в основном для «путешествий, развлечений, спорта и культурных мероприятий», тогда как 64,4 процента граждан Турции, проживающих за границей, прибыли в страну, чтобы «навестить родственников и друзей».

При этом расходы на туризм в 2022 году выросли на 130,9 процента по сравнению с предыдущим годом - до 4 млрд 276 млн 533 тыс. долларов. Из них 3 млн 753 млн 403 тыс. долларов приходятся на личные расходы и 523 млн 130 тыс. долларов – на турпакеты.

Кроме того, количество турецких граждан, выезжающих за границу в 2022 году, увеличилось на 165,4 процента по сравнению с предыдущим годом - до 7 млн 266 тыс. 773 человека. Средние расходы на человека составили 589 долларов.