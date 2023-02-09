Президент Турции находится в одной из провинций, пострадавших от землетрясения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время находится в одной из провинций страны, пострадавших от землетрясения - Газиантепе.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства лично контролирует ход работ в зоне бедствия.

Затем он посетит также провинции Османие и Килис, чтобы на месте ознакомиться с ходом поисково-спасательных работ.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 014, пострадавших - 63 794 человека.