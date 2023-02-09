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Сегодня парламент вынесет на голосование решение о введении режима ЧП - Эрдоган

Турция Материалы 9 февраля 2023 14:59 (UTC +04:00)
Сегодня парламент вынесет на голосование решение о введении режима ЧП - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Великое национальное собрание Турции вынесет на голосование решение о введении режима чрезвычайного положения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что с введением режима чрезвычайного положения будут предотвращены случаи нарушения закона в зоне землетрясения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 014, пострадавших - 63 794 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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