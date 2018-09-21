Таро Коно обсудил с Помпео КНДР и межкорейский саммит

Министр иностранных дел Японии Таро Коно обсудил в пятницу по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию вокруг КНДР и недавнюю встречу на высшем уровне между председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство, передаёт ТАСС.

"Стороны [договорились], что будут и впредь согласовывать свою политику по проблеме Северной Кореи с учетом состоявшегося 18-19 сентября межкорейского саммита. Кроме того, они подтвердили необходимость полного выполнения резолюций Совбеза ООН по Северной Корее", - говорится в сообщении.

Также Коно и Помпео договорились продолжать подготовку к переговорам между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке во время проведения 73-й по счету сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября. По данным ведомства, еще одной темой, затронутой в телефонном разговоре, стала ситуация вокруг Ирана.

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. По его итогам лидеры двух стран подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.

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