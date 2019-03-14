Экс-конгрессмен Бето О'Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Бывший член Палаты представителей Конгресса демократ Бето О'Рурк намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом экс-законодатель, представлявший штат Техас, заявил в опубликованном интервью журналистам политического приложения американского журнала Vanity Fair.

"Вы, вероятно, понимаете, что я собираюсь баллотироваться, - приводит слова О'Рурка издание. - Это правда. Думаю, у меня это получится". "Я хочу участвовать", - добавил он.

Ранее в этом году О'Рурк заявлял, что вскоре примет окончательное решение относительно участия в президентской гонке. Он не исключал, что будет претендовать на пост сенатора.

О намерении баллотироваться на высший административный пост США объявил уже ряд демократов. В их числе член Палаты представителей Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр города Сан- Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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