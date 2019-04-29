Открывший стрельбу в синагоге в США мужчина действовал один

29 апреля 2019 04:34 (UTC+04:00)

Подозреваемый, задержанный в связи со стрельбой в синагоге в городе Поуэй в США, действовал в одиночку, сообщается в заявлении шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным полиции, пока нет никаких свидетельств, что подозреваемый состоял в организованной группировке.

"Мы считаем, что он действовал один и без сторонней поддержки в совершении нападения", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что подозреваемому вменяется "убийство первой степени и три покушения на убийство первой степени".

Согласно департаменту шерифа, сотрудники полиции опросили около 100 свидетелей стрельбы, а также провели обыск в доме и машине подозреваемого.

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером в субботу. В результате один человек погиб, имеется информация о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Мэр города заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам
В мире 03:47
В США один человек погиб при стрельбе недалеко от баптистской церкви (Обновлено)
США 03:05
США продолжают консультации с Россией по КНДР - Болтон
США 28 апреля 20:51
Джо Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов
США 28 апреля 16:19
Стрельба в Лос-Анджелесе, есть раненые
США 28 апреля 08:23
Подозреваемый в стрельбе в синагоге опубликовал перед нападением антисемитский пост
США 28 апреля 06:42
Лента новостей
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
В мире 05:15
В Мексике неизвестные обстреляли участников семейного праздника
Другие страны 04:39
Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании
Европа 04:00
Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам
В мире 03:47
Около 20 человек погибли при наводнениях в Индонезии
Другие страны 03:40
В Канаде из-за снегопада произошло около 130 аварий
Другие страны 03:22
В США один человек погиб при стрельбе недалеко от баптистской церкви (Обновлено)
США 03:05
После обработки почти 100% протоколов социалисты побеждают на выборах в Испании
Европа 02:29
В Нигерии похитили двух иностранцев, работавших на буровой установке
Другие страны 02:20