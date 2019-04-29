Открывший стрельбу в синагоге в США мужчина действовал один

Подозреваемый, задержанный в связи со стрельбой в синагоге в городе Поуэй в США, действовал в одиночку, сообщается в заявлении шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным полиции, пока нет никаких свидетельств, что подозреваемый состоял в организованной группировке.

"Мы считаем, что он действовал один и без сторонней поддержки в совершении нападения", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что подозреваемому вменяется "убийство первой степени и три покушения на убийство первой степени".

Согласно департаменту шерифа, сотрудники полиции опросили около 100 свидетелей стрельбы, а также провели обыск в доме и машине подозреваемого.

Стрельба произошла в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером в субботу. В результате один человек погиб, имеется информация о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Мэр города заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти.

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